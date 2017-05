Posted on

Es la primera vez que de forma anticipada todos los sectores del Gobierno hacen una sola fuerza para enfrentar las heladas y el friaje que afectan a las poblaciones de 241 distritos de las zonas alto andinas del país como es el caso de la ciudad del Cusco, destacó la ministra de Desarrollo e Inclusión, Cayetana Aljovín. “Se está enfrentando las heladas y el friaje con una estrategia multisectorial con medidas ya de carácter permanente, y todo esto ya bajo una sola fuerza, todos los sectores del Gobierno más las fuerzas armadas estamos trabajando para que la historia no se vuelva a repetir “, sostuvo.

En compañía del Presidente Pedro Pablo Kuczynski, y los ministros de Defensa, Jorge Nieto, Salud, Patricia García, y Agricultura, José Manuel Hernández, así como autoridades cusqueñas, la titular del MIDIS presentó los alcances del Plan Multisectorial ante las Heladas y Friaje 2017, denominado “Antes Perú”.

En el caso del MIDIS, Cayetana Aljovín resaltó el acondicionamiento de 1,141 casas para que las familias puedan soportar las bajas temperaturas y la disposición de red de establecimientos del Programa Tambos, que precisamente se ubican en las zonas afectadas para atender a la población afectada.

Asimismo, refirió que las acciones de prevención y atención a las poblaciones afectadas se articularán a través de la plataforma del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) que lidera el Ministerio de Defensa.

Por otro lado, tal como se atendió las emergencias por lluvias y huaicos en el norte, la ministra señaló que el Presidente Kuczynski ha asignado a un ministro de Estado la responsabilidad de la atención de cada región afectada.

Entre otras medidas, la titular del MIDIS informó también que las clases escolares en los colegios afectados por las heladas empezarán sus actividades a las 9 am, precisamente para evitar exponer a los niños y niñas a las bajas temperaturas de las primeras horas del día.

Por su parte el Ministerio de Salud distribuirá alrededor de 240,000 vacunas para prevenir la neumonía, mientras que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables distribuirá 214,000 kits de abrigo y 80,000 frazadas a las poblaciones más afectadas.

