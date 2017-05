Un desatinado individuo acusado por su cónyuge de ser el autor de violación sexual de su propia hija, fue detenido por la Policía; hecho registrado en el interior del inmueble A-3 del condominio Kantu Nro.400, del distrito de Wanchaq

Ronald Mellado Layme de 31 años de edad, es el individuo presunto autor del delito Contra la Libertad Sexual – Violación Sexual, en agravio de su menor hija de once años de edad.

La captura se produjo luego que una atribulada madre denuncio ante efectivos policiales del Departamento de Unidades de Emergencia, que su menor hija de Once años (11) fue objeto de violación sexual por su propio progenitor.

Personal PNP se constituyó a la Av. Pachacutec (altura de la piscina de Wanchaq), donde Elizabeth G.Q. de 31 años de edad, manifestó que su menor hija de solo once años de edad, habría sido ultrajada sexualmente en reiteradas oportunidades desde el mes de enero del presente año, según versión de dicha menor por parte de su progenitor de nombre, Ronald Mellado Layme y conforme lo certifica el diagnóstico médico legal.

El imputado por temor a ser denunciado se autolesiono con un objeto punzocortante en el interior de su domicilio, (cuchillo de cocina), ocasionándose una herida a la altura del cuello siendo auxiliado al Hospital Regional del Cusco, siendo atendido por el médico de turno, diagnosticando “HERIDA PROFUNDA EN EL CUELLO BILATERAL”, quedando internado, y bajo custodia policial, para luego proceder con las acciones de Ley.

