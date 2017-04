Posted on

A las 13:45 horas del último jueves 27 de abril, los inculpados Orlando Arosquipa Quispe de 37 años de edad, natural del distrito de San Pedro – Canchis y Humberto Rodriguez Arqque de 51 años de edad, natural del distrito de San Pedro, fueron internados en el Establecimiento Penitenciario San Judas Tadeo de Sicuani – Cusco, en cumplimiento a lo dispuesto por el Juez de Investigación Preparatoria de la provincia de Canchis, en el proceso por el presunto Delito de Violación Sexual a una joven de 22 años trabajadora de la indicada comuna.

En horas de la mañana los inculpados Orlando Arosquipa y Huberto Rodríguez se apersonaron a las Instalaciones del Poder Judicial de la ciudad de Sicuani acompañados por su abogado, por lo que a las 09:10 horas del 27 de abril, personal policial del Departamento de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, se constituyeron en dicho lugar y dando cumplimiento a los Oficios de Requisitoria Nros. 118 y 116 respectivamente procedió a la detención de ambas personas, siendo trasladados a la instalación policial de la DEINCRIAJ, comunicación al Ministerio Público, así como fue sometido al Reconocimiento Médico Legal, para luego ser puesto a disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria de Canchis, bajo estrictas medidas de seguridad.

Cabe indicar que los intervenidos se encontraban incluidos en el Programa de Recompensas, por lo que se daba una recompensa de 15 mil soles por cada uno, asimismo, en dicho proceso se encuentra también el Ex Alcalde de San Pedro Víctor Arosquipa Huiche, quien aún se encuentra en calidad de NO HABIDO.

Fuente: Divison Policial Espinar

