Personal perteneciente a la Policía Fiscal, durante intervención policial a bus interprovincial en el Terminal Terrestre del Cusco, incautó gran cantidad de mercadería de contrabando consistente en prendas de vestir, calzados y artículos de ferretería, valorizados en veinte mil soles.

El trabajo policial se produjo durante la intervención a Gilma Argote de 51 años de edad, quien transportaba: dos bultos hechos de mantas multicolor y dos) sacos de tela una de color verde y otro negro, conteniendo buzos y casacas de colegios, la mismas que al momento de la intervención policial no contaban con la documentación que demuestre la legalidad y procedencia lícita de la mercaría.

Asimismo, la intervenida refirió no contar con los documentos en el momento, motivo por el cual se procedió a la incautación y traslado de los productos a las instalaciones de la Policía Fiscal del Cusco, con la finalidad de proseguir con las diligencias legales vigentes, el total de mercadería incautada haciende un monto aproximado de veinte mil (20,000.00) soles.

