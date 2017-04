Personal de la Comisaría PNP Saylla – Cusco, durante operativo inopinado detectó locales (tiendas de abarrotes) dedicadas al expendio de bebidas alcohólicas no apto para el consumo humano, además de jugos y yogures de contrabando y con fecha vencida.

La positiva labor policial se realizó en coordinación con la Oficina de Fiscalización de la Municipalidad de Saylla, y el representante del Puesto de Salud de Saylla, quienes inopinadamente se constituyeron a la tienda ubicado en la calle Unión N° 58, de propiedad de Elsa Izquierdo, en el interior se encontró a nueve personas libando licor al parecer de dudosa procedencia, la misma que fue clausurada por no contar con la licencia respectiva.

Asimismo, se intervino en la Asociación Pro Vivienda Ferroviarios las tiendas ubicadas en la calle Unión S/N de propiedad de Gabriela Paucar, Nieves Mendoza y la tienda de Roxana Zapata, en el interior de dichos locales se encontró bebidas alcohólicas (Cañazo, anisado, Ron Kankun, Ron Cartavio y once botellas con alcohol), no apto para el consumo humano.

Además en las referidas tiendas se encontró productos de contrabando (Kris, fruti, frash, gaseosas, yogurt, maltin power y otros) con fecha vencida, los mismos que fueron comisados para su análisis respectivo y posterior incineración.

Al término del operativo se formuló la respectiva Acta de intervención firmando los participantes en señal de conformidad.

Fuente Región Policial Cusco

Tags: Cusco



