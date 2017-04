Posted on

Personal de la Sección Antidroga y Departamento de Investigación Criminal de la División Policial La Convención – Cusco, intervinieron sujeto por el presunto Delito de Tráfico Ilícito de drogas – posesión de Once kilos con Quinientos Cincuenta gramos de Pasta Básica de Cocaína; hecho ocurrido en la prolongación Salkantay – Quillabamba.

Cristian Condori de 25 años de edad, es el individuo quien al momento de la intervención portaba un paquete rectangular color azul, conteniendo en su interior una sustancia blanquecina – pulverulenta, la misma que al ser sometido al reactivo químico arrojo positivo para alcaloide de cocaína (al parecer pasta básica lavada), con un peso bruto de un kilo (1kg) aproximadamente.

Posteriormente, personal PNP interviniente en coordinación con el representante del Ministerio Público Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas-Quillabamba, se constituyeron Distrito de Quellouno – Sector Platanal, donde luego de una búsqueda se halló enterrado en una chacra una mochila de lona color negro, conteniendo en su interior nueve paquetes rectangulares envueltos en plástico color verde conteniendo en su interior una sustancia blanquecina – pulverulenta, la misma que al ser sometido al reactivo químico arrojo positivo para alcaloide de cocaína (al parecer pasta básica lavada).

Cabe mencionar que como resultado del decomiso de los diez paquetes de alcaloide cocaína, arrojó un peso bruto total de once kilos con quinientos cincuenta gramos (11.550 kg). El intervenido se encuentra en la División Policial La Convención, en calidad de detenido para continuar con las diligencias de Ley.



