Tras la Inspección Ocular procedente de la Dirección Descentralizada de Cultura Cusco, que precisa que la Plaza Tricentenario está enmarcada dentro del Centro Histórico de la ciudad del Cusco, declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el muro afectado corresponde a una construcción moderna colindante a la plaza Tricentenario del Centro Histórico del Cusco, no hallándose afectación a bienes arqueológicos, sin embargo existe una alteración visual del entorno paisajístico del área monumental.

Por ello, los ciudadanos extranjeros Sereno Borderolle Andrade de 31 años de edad de nacionalidad uruguaya, Nicolle Saad Oten de 23 años de edad de nacionalidad uruguaya, Luisina Moreira Gómez de 26 años de edad de nacionalidad Uruguaya, Ludmila Nadia Nykolajczuk de 27 años de edad de nacionalidad argentina, efectuaron pintas y/o grafitis en una de las paredes aledañas a la Plazoleta Tricentenario y conforme a las diligencias y el informe correspondiente, determinó que: Si bien es cierto, que no han cometido Delito Contra el Patrimonio Cultual, además de resarcirse el daño originado; se encuentra responsabilidad administrativa a la Ley de Migraciones (Decreto Legislativo 1350, Art. N° 58° Inc “f”), por realizar actividades que atenten contra el Orden Público, ya que, dichos ciudadanos extranjeros realizaron pintas tipo grafitis en paredes del casco monumental y al alterar el entorno visual paisajístico del área monumental, originaron el cuestionamiento de la población en general, que denunciaron los hechos por medio de los diferentes medios de comunicación, alterando el orden público.

La Superintendencia Nacional de Migraciones, tras haber recepcionado el Informe Policial correspondiente, formuló la Resolución de Gerencia N° 759-2017-MIGRACIONES-SM, 24 de abril del 2017, resolviendo: Imponer a los infractores la sanción de EXPULSIÓN a los ciudadanos extranjeros materia del presente informe, sanción administrativa que conlleva al impedimento de ingreso por quince años al país; asimismo, dispone que el departamento de Seguridad del Estado, ejecute las acciones para el cumplimiento de la presente resolución.

La Sección de Extranjería del Departamento de Seguridad del Estado ha formulado el Plan de Viaje a fin dar cumplimiento a la Resolución decretada por la Superintendencia de Migraciones, que expulsarán a los ciudadanos extranjeros Sereno Borderolle Andrade, Nicolle Saa, Luisina Moreira Gómez, Ludmila Nadia nykolajczuk, por el puesto fronterizo y puesto de control migratorio de Desaguadero – Puno.

