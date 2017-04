Posted on

Personal de la Comisaria PNP Tahuantinsuyo – Cusco, durante Mega Operativo Policial, realizado en “Bares y Cantinas” captó menor que portaba objeto punzo cortante (navaja) e intervino ochenta personas indocumentadas; hecho registrado el último domingo al promediar las 22.00 horas.

La policía al ingresar al local denominado discoteca “FACEBAR”, sito en la calle Puputi S/N, logró captar a la menor de iniciales L.G.V. de 16 años de edad, a quien se le realizo el registro personal encontrando en el bolsillo de su casaca un objeto punzo cortante (navaja), quien de inmediato fue puesta a disposición de la Comisaria PNP Familia por encontrase en presunto abandono moral y material.

Posteriormente las autoridades policiales en el bar denominado bar restaurant “La Canchita”, sito en la Urb. Quispicanchis Av. Brasil A-15, de propiedad de Leónidas SEGURO, manifestó que a la fecha no cuenta con Licencia de Funcionamiento. Así mismo se intervino una tienda de abarrotes sito en la Av. Camino Real, donde al interior se encontraban personas de sexo masculino y femenino libando bebidas alcohólicas, el encargado de dicha tienda Carlos FLORES, presentó Licencia de Apertura de Serie N° 000205, con razón social Lidia Chamorro, el cual se viene investigando.

En el operativo en las diferentes cantinas, bares y discotecas, se intervino a ochenta personas indocumentadas, a los que se les condujo a la Comisaria PNP Tahuantinsuyo, con la finalidad de identificarlos plenamente, a quienes al término del mismo y al no haber Requisitoriados, se constituyeron a sus domicilios.

