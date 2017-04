Posted on

A pocos días del inicio del torneo de la Segunda División el DT de Cienciano del Cusco Fredy García se encuentra tranquilo con lo mostrado por el equipo esta etapa de preparación porque confía que serán protagonistas en el campeonato.

“Estoy tranquilo, sé que pelearemos el campeonato de principio a fin, sé como jugar este duro campeonato el equipo que se duerme pierde y nosotros no estamos para dormirnos, esta es una prueba de resistencia y no de velocidad” declaró el estratega.

Con respecto a su primer rival, Fredy manifestó que se trata de un buen equipo con jugadores que conocen al técnico y el técnico a los jugadores, aseveró que será un partido muy duro por la lejanía del lugar y el campo sintético.

El profe espera contar con el experimentado defensor Javier Salazar para este partido, “Javier está trabajando con regularidad esta semana, espero poder tenerlo al cien para este partido, se lo referente que es y nos será de mucha utilidad” refirió Fredy.

Por otro lado el profe se siente contento con la llegada de Edson Aubert y dijo que siempre pedirá refuerzos en base a la necesidad pero que es consciente de la situación económica que tiene el club.

El equipo trabajó hoy en el campo deportivo del IPD, con miras a su primer partido contra Deportivo Hualgayoc este domingo.

