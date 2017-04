Posted on

Durante “MEGA OPERATIVOS 2017”, personal del Departamento Escuadrón Verde, intervino sujeto que ofertaba celular de procedencia dudosa a inmediaciones de la calle General Buen Día altura del mercado de Ccascaparo, el último lunes al promediar las 11:35 horas.

Arturo Edison Velazco Quiñones de 32 años de edad, es el individuo intervenido tras sigiloso seguimiento en circunstancias que ofrecía a la venta un celular marca “NOVILLE” de color negro a los transeúntes de manera cautelosa.

Personal PNP al solicitar al sujeto su documento de identidad (D. N. I.), este indicó no portarlo; así mismo al preguntar por la procedencia del celular; no supo contestar, motivo por el cual fue conducido a la Comisaria PNP Cuscopara verificar posibles Requisitorias y realizar las diligencias de Ley.

Facebook: Cusco Noticias

Twitter: Cusco Noticias

Conoce Machupicchu, el legado Inca en la ciudad del Cusco y realiza el recorrido por el Camino Inca y Huaynapicchu, no esperes más, realiza tus reservas con la agencia Machupicchu Travel, contamos con los mejores hoteles del Perú.

Tags: Cusco



Source: Cusco Noticias