Ex Teniente Alcalde del Distrito de Vilcabamba implicado en la presunta comisión del Delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud – Homicidio, fue detenido por personal de la Comisaria PNP Kiteni La Convención, el último jueves 13 de abril, al promediar las 19.00 horas.

Roger Pro Durand, es el Ex Teniente Alcalde del Distrito de Vilcabamba, capturado por encontrase con Orden de Captura y Conducción, por estar implicado en la presunta comisión de delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud – Homicidio, en la modalidad de Sicariato en grado de Tentativa, en agravio de Edilberto Saca Cobos – Alcalde de la Municipalidad distrital de Vilcabamba, ocurrido el pasado 15 de enero del 2017 al promediar las 15.30 horas, en el sector denominado Paticalle – Abra Málaga – distrito Huayopata – La Convención, cuando retornada de la ciudad del Cusco.

La detención se produjo en circunstancias que Roger Pro Durand, en compañía de su abogado defensor Luis Haro Reyes, se presentó a la Oficina de Seguridad Ciudadana del Centro Poblado de Ivochote, con la finalidad de ponerse a derecho a fin de esclarecer los hechos y dar solución a su situación jurídica, posteriormente fue trasladado a la Comisaria de Kiteni.

El último viernes 14 de abril, al promediar las 13:30, personal Policial del Frente Policial VRAEM-Comisaria Kiteni, puso a disposición de la Sección de la Policía Judicial La Convención, a Roger Pro Duran, el mismo que fue puesto a disposición del Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Maranura, para los fines del Ley.

