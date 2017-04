Posted on

El último miercoles 12 de abril del 2017, a horas 15:00 personal policial de la USE, escuadrón verde y comisaría sectorial Cusco, con participación del fiscal provincial titular especializado prevención del delito Dr. Eduardo Poblete Barberis, ejecutora coactiva de la municipalidad provincial del Cusco y serenos de la municipalidad provincial del Cusco, en la av. Pardo n°570 se procedió a la diligencia judicial de descerraje, decomiso y tapiado de bares y discotecas, donde funciona la discoteca ROKAS, donde se decomisó bebidas entre; gaseosas, cerveza y tragos; así como muebles, aparatos electrónicos entre otros, que se encontraban en el interior del mencionado local, así como el tapiado con material de ladrillos y cemento, no registrándose ninguna novedad.

Facebook: Cusco Noticias

Twitter: Cusco Noticias

Rompe tu rutina diaria y vive una nueva aventura en los maravillosos lugares turísticos del Perú, conoce Machupicchu y la montaña Huayna Picchu, no esperes más y reserva tu paquete turístico a Perú en la agencia de viajes y turismo Machupicchu Travel.

Tags: Cusco



Source: Cusco Noticias