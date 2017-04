Se viene el feriado largo por Semana Santa y muchas personas optan por salir de sus casas para actividades concernientes a la conmemoración litúrgica o también por paseos o viajes que implican dejar sus casas por unos días y transportarse en vehículos privados o públicos.

La VII Macro Región Policial Cusco, recomienda a la población cusqueña tomar las siguientes medidas de seguridad.

Si se tiene previsto viajar fuera de Cusco:

Verifique las llaves de gas, agua y luz de sus viviendas.

Asegure puertas y ventanas de su domicilio.

Encargue a una persona de su entera confianza el cuidado de su casa.

Asegúrese de llevar sus documentos en regla: licencia de conducir, tarjeta de propiedad, DNI, SOAT, etc.

Si se va a viajar en bus interprovincial:

Elija siempre la formalidad vehicular por su seguridad.

Busque el transporte que le brinde la confianza necesaria.

Si va viajar en bus, reconozca las señales de seguridad para casos de emergencia.

Porte siempre su DNI, requisito indispensable para poder transportarse con normalidad.

Exija que se respete la disponibilidad de los servicios ofrecidos en el bus.

Que se informe a todos los pasajeros si es que hay algún cambio repentino en la ruta.

Use el cinturón de seguridad que se ubica en cada asiento.

Verifique que el bus vaya a una velocidad moderada y permitida.

Tenga en cuenta los horarios de descanso del conductor para evitar accidentes.

Guarde su equipaje en el lugar que corresponde y asegúrelo, pues cualquier objeto suelto en un vehículo en movimiento podría ser dañino.

Si viaja en vehículo particular:

Verifique el buen estado de funcionamiento del vehículo.

Lleve sus implementos de seguridad (triángulo, extintor, botiquín, herramientas y llanta de repuesto).

Vaya con otro conductor y túrnese en el manejo del vehículo con frecuencia. Tenga presente que un chofer descansado tiene mayor visión y reacción ante un peligro inminente.

No deje que ninguna persona lo distraiga, recuerde que un error suyo puede costarle la vida a muchas personas.

Tenga en cuenta que el exceso de pasajeros o de carga hace menos maniobrable el vehículo en casos de emergencia.

Nunca conduzca después de tomar alcohol o medicamentos que den sueño.

Evite entrar en carreras de competencia, mucho menos con vehículos pesados como: tráileres o volquetes.

Mantenga limpias y en buen estado las luces delanteras, de emergencia y las de freno.

Use las luces neblineros solo en zonas donde haya neblina.

No deje que los pasajeros o su carga le impidan ver bien todos los lados de la carretera.

No se detenga para abordar pasajeros sospechosos o desconocidos, y evite auxiliar a otros conductores que podrían simular desperfectos de sus vehículos.

Abastezca de combustibles con la cantidad suficiente, que permita llegar sin contratiempos a la próxima estación de servicios.

Tenga en cuenta que el exceso de confianza en las provincias, poblados o lugares que visite, puede ser aprovechado por delincuentes. Por eso, estacione su vehículo en lugares seguros y no se descuide en el cuidado de sus pertenencias: bolsos, mochilas, carteras, cámaras, filmadores, etc.

Si irremediablemente llegara a ser víctima de los delincuentes, no oponga resistencia.

De esta manera, evitará poner en riesgo su propia integridad física y la de sus acompañantes.

La VII Macro Región Policial Cusco, exhorta a colectividad cusqueña ante cualquier señal de la comisión de un delito o falta por parte de sus sujetos de mal vivir, comunicar a los siguientes teléfonos que la Policía está presto atenderlos Central de Emergencias 105 o a los números 084-254217, 084-254184, 084-227021, 084-246088, 084-225097, 084-240680 y CEOPOL Cusco celular 980122645 o al fijo 084-231788.

Source: Cusco Noticias