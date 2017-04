Personal del Departamento Escuadrón Verde – Grupo Terna Cusco, tras acciones de inteligencia táctica operativa, puso bajo custodia policial a nueve menores por presunta deserción escolar, al ser encontrados en cabinas de internet; hecho registrado hoy martes 11 de abril del 2017, al promediar las 11.30 horas.

La Policía al ingresar al local de internet “GOZU” ubicado en la avenida Los Incas 902, del distrito de Wanchaq, encontró al menor de edad de iniciales M. A. A. de 16 años de edad; posteriormente las autoridades ingresaron al local “CENTAURO INTERNET” ubicado en la avenida Los Incas N° 914- del distrito de Wanchaq, donde se captó a ocho menores de edad que a continuación se detalla: S. Y. T. CH. de 16 años de edad, A. A.Q. L. de 16 años de edad, L. H. A. B., de 16 años de edad, A. T. P., de 17 años de edad, F. D. S. H. de 16 años de edad, J. C. C. A., de 16 años de edad, R. V. B. de 16 años de edad, y M. C. C. M., de 16 años de edad.

Los menores fueron conducidos y puestos en calidad de custodia a la Comisaria PNP Familia por encontrarse inmerso en la presunta comisión de Deserción Escolar, además dichas cabinas de internet no existen ningún tipo de seguridad o filtro, pudiendo acceder los menores a observar páginas pornográficas y otros.

Tags: Cusco



