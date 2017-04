La ciudad del Cusco año tras año, con fe religiosa lleva adelante la procesión y bendición del Taytacha de los Temblores, la cual convoca a miles de personas durante su recorrido en las principales calles de la ciudad del Cusco; para ello, la VII Macro Región Policial Cusco, brinda importantes recomendaciones para asistir con toda tranquilidad a esta fiesta religiosa.

Evita ir en carro: durante la procesión, el cercado de Cusco es concurrido por más personas de lo normal, el tránsito es lento y la congestión es mayor. De ser posible, trasladarse en buses de servicio urbano o taxi, así colaborarás con reducir el tráfico y disfrutarás mejor el encuentro con el Patrón Jurado del Cusco.

No lleves a menores de edad: la procesión y el acto de bendición puede ser agotadora para los niños. Además, por la cantidad de gente que asiste, es muy fácil que se pierdan entre la multitud. Si vas con menores de edad, dales una tarjeta con todos los datos de contacto tuyos para que, en caso se extravíen, puedan contactarte rápidamente. Indícales también que si se pierden pidan apoyo a cualquier efectivo policial.

Conoce el recorrido: antes de ir al centro, conoce cuál es la ruta que tendrá la procesión, para que llegues directo al lugar y no tengas que dar varias vueltas hasta encontrar el anda.

No lleves pertenencias de valor: durante el recorrido no necesitarás llevar cosas de valor (joyas, dinero en efectivo, etc.) trata de dejarlos en casa o de llevar únicamente lo justo y necesario. De ser posible, esconde tus pertenencias en bolsillos secretos.

Evita aglomeraciones: el recorrido suele tener partes más y menos congestionadas. Evita estar en las que hay mayor concentración de personas. Así, en caso de emergencia, puedes evacuar rápidamente.

Identifica los puestos de auxilio: la Policía ubicara estratégicamente puestos de auxilio. Ubícalos en todo momento para que puedas acudir a ellos en caso de emergencia.

Si vas con personas mayores de edad: intenta hacer recorridos cortos y donde haya poca concentración de personas. De ser posible, lleva banquitos plegables para que puedan descansar por momentos.

Deje su vivienda al cuidado de una persona: algo muy importante deje el cuidado de su casa a una persona de confianza o pida a un vecino que la vigile mientras usted se encuentra ausente.

Policía inflexible: la autoridad policial será inflexible con las personas que cometan actos inmorales, los que serán gravados en circuitos cerrados y así facilitar su detención, para ser denunciados ante la autoridad judicial competente.

Acceso a la Plaza Mayor será restringido: Durante la bendición en la Plaza Mayor del Cusco, el acceso al perímetro de la catedral será restringido por personal policial.

No permita ayudas de desconocidos: desconfié de las ayudas sospechosas (aviso de manchas en la ropa) suelen ser tretas que utilizan los delincuentes para robarles.

Retiro en forma moderada: durante su desplazamiento y al término de la bendición, hacerlo de forma moderada sin causar molestias al resto de transeúntes.

Ante posibles lluvias: Llevar paraguas o ponchos de plástico.

La VII Macro Región Policial Cusco, exhorta a colectividad cusqueña ante cualquier señal de la comisión de un delito o falta por parte de sus sujetos de mal vivir, comunicar a los siguientes teléfonos que la Policía está presto atenderlos Central de Emergencias 105 o a los números 084-254217, 084-254184, 084-227021, 084-246088, 084-225097, 084-240680 y CEOPOL Cusco celular 980122645 o al fijo 084-231788.

Source: Cusco Noticias