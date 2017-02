Posted on

Amor es la habilidad y la conciencia de permitir que aquellos a los cuales tú quieres, ser lo que ellos mis­mos decidan para ellos sin ninguna insistencia de que te satisfagan a ti. No pidas amor, pide comprensión… Uy curujuuuu, así empezamos la columna más lorcha de todos los tiempos, y vamos, vaaaaamooos con la información.

————oo00oo———-

Sigue aún en el descalabro el tema de la agresión a los periodistas de MTV Canal 41 pues ya está casi casi recontra confirmado que en la vaina también está más embarrado que betún en bota, una autoridad edil. Quéeeeee… Sucede que entre las angelitas que acari­ciaron a los hombres de prensa, tres muchachitas reite­raron que chambean en un municipio y la orden partió desde su alcalde. Nooooooo…

————oo00oo———-

Hoy los ex consejeros regionales más bravos que pitbull en plaza darán a conocer tutos los manejos oscuros que hicieron los ex presidentes regionales, Coquito y Re­necito, con los abusivazos de Odebrecht. Ajáaaaaaa… Milton Barrionuevo, Pablo Olivera y Elena Ascarza pre­sentarán documentación fidedigna sobre los amarres que se hicieron no solo en el vía de evitamiento sino también en el hospital de los pobres. Ayayayyyy…

————oo00oo———-

Nos datean que los ex legisladores de la región también darán un jalón de orejas a sus actuales reemplazan­tes que resultaron ser una lágrima en tuta la expre­sión pues de fiscalización solo saben cómo se escribe. Hummmmm… Los ex bravos presentarán tutas las con­clusiones de la chamba de investigación que hicieron pero que quedaron en el closet del olvido pues nunca fueron retomados por sus sucesores. Uyuyuyyyy…

————oo00oo———-

Milton Barrionuevo, ex consejero de la tierra de los hua­cachutas, lamentpo que los actuales ¿consejeros? no hicieron el seguimiento a la investigación del Congre­so que concluyó que hubo corrupción en varias obras de Coquito y Renecito. Uy curujuuuuu… Recordó que la comisión de fiscalización derivó una documentación final donde recomienda la denuncia penal contra las ex autoridades, pero los actuales angelitos simplemente, se hicieron los locos. Plopppppp…

————oo00oo———-

Así que en diversas entidades ligadas a papá gobierno están bajo manos de diversos angelitos ligados al par­tido naranja y los que se fajaron como ppkausitas están lateando por las calles. Quéeeeee… Por ejemplo en el Indecopi el jefecito sería hincha de la china y los bogas que se alucinan los tuto poderosos, estarían con suel­dazos de envidia y los otros profesionales con sueldos de hambre. Nooooooo…

————oo00oo———-

Realmente causó zozobra y muchos otros ya se frotan las manos pues un rugidor planteó en Lima Limón la aprobación de una ordenanza edil a favor de los ami­guitos del otro lado que se dicen babys. Qui buinaaa… La propuesta establece que en los establecimientos comerciales se coloque un anuncio que diga: “En este local se promueve la igualdad por identidad de género y orientación sexual”. De inmediato, saltaron los varon­citos y dijeron que se dejen de vainas. Vale, valeeeee…

————oo00oo———-

A propo, ese tal Ricardo Morán que en la tele se mues­tra recontra malo pero que en realidad es del otro ban­do, salió con la lisura de decir que en los colegios se rompan los estereotipos con la campaña educación con igualdad. Quéeeeee… Felizmente tutos aquellos que pregonan ‘con mis hijos no te metas’ le pusieron el par­che para que se deje de vainas pues nuestros hijos son varones o mujeres. Así de simpleee…

————oo00oo———-

Para terminar, nos datean que en cierta provincia, la PNP y un fiscal se fueron de jeta pues llegaron hasta un lugar para investigar una supuesta muerte y ordenar el levantamiento del cadáver pero se dieron con la sor­presa de que la víctima era un perrito. Noooooooooo… Ahora sí, pongo primera y me arranco. Soy fuga, chauuuuuu…



Source: Diario El Sol