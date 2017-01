Posted on

Además se puso bajo custodia policial Treinta y Nueve menores de edad

Personal del Grupo Terna “Escuadrón Verde”, durante operación policial “Requisitorias 2017”, en discoteca conocida con el nombre “The Themple”, ubicado en la calle Teqsecocha, intervino catorce sujetos mayores de edad indocumentados, treinta y nueve menores de edad indocumentados y una de ellas se identificó con el DNI de otra persona.

Durante el operativo la Policía, detectó a la persona que refirió llamarse Bridget Melani Miranda, y al momento de solicitar su documento de identidad (DNI), presento un DNI al parecer falso, al preguntarle a la infractora sobre la procedencia de dicho DNI, manifestó que dicho documento lo había adquirido en uno de los locales (tipeos e impresiones) ubicados frente a la Universidad San Antonio Abad del Cusco, la misma que aceptó que dicho documento era falso, mostrando voluntariamente su verdadero Documento de Identidad (DNI) a nombre de la intervenida, incurriendo en la presunta Infracción Contra la Ley Penal (Contra la Fe Pública – Falsificación) puesto que dicho DNI, no guardaba relación y no presenta las mismas características de un DNI original.

La menor fue puesta bajo custodia de la Comisaria PNP Familia, por encontrarse al parecer en abandono moral y peligro material, así como para realizar las investigaciones del caso.

Tags: Cusco

Source: Cusco Noticias