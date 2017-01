Posted on

Uno de cada 100 mil varones sufre este tipo de traumatismo, que de no ser atendido inmediatamente conlleva secuelas físicas y psicológicas

Médicos del Hospital Regional del Cusco atendieron de emergencia a un joven de 26 años, quien fue evacuado al nosocomio con una fractura de pene (La fractura de pene es una lesión que provoca la ruptura de la túnica albugínea, la cual envuelve los cuerpos cavernosos del pene), los cirujanos generales actuaron de inmediato y realizaron los preparativos para una intervención quirúrgica exitosa. El hecho ocurrió todavía el pasado 03 de enero, sin embargo este último fin de semana fue expuesto en los “Sábados Académicos”, actividad científica que organiza el Cuerpo Médico del Hospital Regional del Cusco, como un caso clínico poco frecuente pero importante por su implicancia en la salud física, psicología, sexual y reproductiva.

El paciente en ese entonces acudió con el miembro viril muy amoratado, presentaba una gran hinchazón y dificultad y dolor al orinar, por lo que los cirujanos generales, de inmediato dispusieron que el joven se sometiera a una intervención quirúrgica, donde los médicos especialistas procedieron a la cirugía para restablecer la integridad del aparato reproductor. “Sin la oportuna cirugía, el paciente hubiera terminado con el miembro deformado, lo que a su vez provocaría disfunción eréctil, dolor, depresión y otras secuelas que afectarían no sólo su salud física sino también emocional y psicológica”, explicó el médico especialista en urología, Raúl Lorenzo Condori Puma, quien dirigió la intervención quirúrgica que duró cerca de hora y media.

Estos casos no se conoce con frecuencia, lo cierto es que la literatura médica muestra referencias de que uno de cada 100 mil varones sufre este tipo de traumatismo, agregó el especialista, al tiempo de indicar que no deben pasar más de 3 o 4 horas antes de la intervención, o el paciente corre el riesgo de quedar con secuelas. El hospital por razones obvias y porque una historia clínica es reservada, no dio a conocer la identidad del paciente, ni ningún detalle sobre los hechos que llevaron a este joven al quirófano.

El testimonio del paciente señala que en el momento de sufrir el infortunio, escuchó una especie de chasquido, luego empezó un dolor muy intenso e hinchazón. En la actualidad acude a sus controles médicos y su evolución es favorable, en dos meses estará completamente reestablecido. Por desconocimiento o por vergüenza, muchos tardan en ir al hospital, o simplemente no van, lo que complica más la situación.

