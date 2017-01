Posted on

Ambas son hermanas y presentan más del 80% del cuerpo con quemaduras de tercer grado y requieren traslado de urgencia a Lima para injerto de piel.

Dos mamás jóvenes, reciben atención especializada en el Hospital Regional del Cusco, debido a graves quemaduras que les ocasionó la explosión de un balón de gas y contenedores de gasolina. Ambas pacientes requieren traslado de emergencia a Lima.

Se trata de Nancy y Agustina Escobar Llano de 30 y 35 años respectivamente, la primera es madre de un menor, mientras que la segunda tiene dos hijos pequeños; ambas resultaron con graves quemadura en su cuerpo, tras la explosión de un balón de gas junto a contenedores de gasolina, hecho ocurrido todavía el pasado 27 de diciembre en la localidad de Puerto Maldonado Km. 107 en la región de Madre de Dios.

Naturales de Puno, fueron a Puerto Maldonado buscando trabajo, hoy su madre una señora de 58 años llora en su desesperación, porque requiere apoyo para el tratamiento de sus hijas en Lima. De acuerdo al informe médico del Hospital Regional del Cusco, ellas reciben toda la atención posible, y son sometidas permanentemente a limpieza quirúrgica en sala de operaciones.

Lamentablemente tienen el 80% del cuerpo con quemadoras de tercer grado y no hay de donde sacar piel para el injertarles. En Lima se cuenta con Banco de Piel, sin embargo, el traslado no es posible por falta de camas en los hospitales, razón por la cual no hay aceptación de la referencia, argumentó el personal de salud.

La humilde madre de ambas mujeres precisa que sus hijas deben ser trasladadas de emergencia a la capital de la República, por cuanto su vida corre peligro, sin embargo, los trámites realizados a nivel de referencias no avanzan, precisó.

Los especialistas precisan que en cada limpieza quirúrgica pierden entre 300 a 400 mililitros de sangre, razón por la cual deben 10 unidades de sangre; sin embargo, el director del Hospital Regional del Cusco, médico Luis Alberto Torres Chávez, precisó que eso no es un obstáculo para su atención o traslado a Lima.

El mejor método para evitar situaciones de emergencia es la prevención, por lo cual se recomienda tener cuidado con los balones de gas, que deben estar siempre en una superficie firme, de preferencia en una base de madera y sujetarlos bien para evitar que puedan caer; revisar las instalaciones periódicamente por personal calificado y realizar las reparaciones convenientes.

Cuando se perciba una fuga de gas se recomienda conservar la calma, no encender fosforo ni interruptores de luces o aparatos eléctricos, apagar las hornillas de la cocina o cualquier tipo de fuego, desalojar a todas las personas del lugar, cerrar las válvulas del balón de gas, abrir puertas y ventanas para que se ventile el lugar, si es necesario salir de la vivienda y llamar a los bomberos.

Facebook: Cusco Noticias

Twitter: Cusco Noticias

Déjate sorprender por los lugares turísticos del Perú en nuestro tour a Machupichu, y disfruta de tu estadía en los mejores hoteles del Perú, realiza la reserva de tu paquete turístico al Perú con la mejor Agencia de Viajes Machupicchu Travel.

Tags: Cusco

Source: Cusco Noticias