Conductor de motocicleta resultó gravemente herido al impactar vehículo menor que conducía con una combi; hecho registrado el último martes 24 de enero del 2017, al promediar las 11.00 horas en carretera Cusco-Challhuahuacho.

La Policía al constituirse al lugar del accidente de tránsito, ubicó al vehículo de placa de rodaje X7M-956 marca Toyota, categoría M2, color blanco, conducido por Jean Carlos Sivincha Yucra de 24 años de edad, y el vehículo menor sin placa de rodaje, marca Sumo, clase L3 motocicleta, conducido por Cjuri Huamani Ccarampa de 20 años de edad, producto del accidente de tránsito registró lesiones el conductor del vehículo menor, quien fue conducido por personal PNP al Centro de Salud de Paccaretambo, siendo atendido por personal médico que “Diagnóstico fractura de tibia y peroné, herida en la parte frontal de la cabeza, contusiones múltiples; por lo que fue evacuado a la ciudad del Cusco para una mejor atención.

Asimismo, la combi a consecuencia de dicho accidente presenta daños materiales en la parte delantera lado izquierdo (abolladura), para-choque destrozado, mascara rota, faro delantero izquierdo no presenta, direccional lado izquierdo no presenta, parabrisas delantero trizado, puerta delantera izquierdo destrozado, y la motocicleta se encuentra inoperativo.

