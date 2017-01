Posted on

La Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Cusco, que preside el abogado Luis Alfonso Sarmiento Núñez, finalmente dictó sentencia a 16 de los 37 acusados (exfuncionarios de la Dirección Regional de Educación y servidores, así como exdirigentes del Sutep y Fentase en Cusco) por apropiarse más de 5 millones de soles del SubCafae Cusco, entidad financiera del magisterio.

Los otros 21 no asistieron a la lectura de sentencia, por lo que se dispuso su conducción compulsiva. Sin embargo, hasta el momento la policía judicial no los captura pese a que la mayoría sigue laborando con total tranquilidad en la Dirección Regional de Educación.

Los jueces hallaron culpables a 14 personas que se apropiaron dineros de los maestros. Mientras tanto, algunos fueron condenados a 4 años de pena suspendida y 3 años de inhabilitación. La fiscal Rocío Zevallos había pedido para todos 5 años de cárcel por los delitos de peculado doloso agravado, malversación de fondos, apropiación ilícita para delinquir y falsificación de documentos; sin embargo, el colegiado de la sala les dio pena benigna, sólo algunos devolvieron el dinero ilegalmente recibido durante muchos años.

