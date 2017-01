Un sujeto que mordió en el brazo a afectivo policial que le conminaba a tranquilizarse será denunciado por el presunto delito de contra la Administración Pública – Violencia y Resistencia a la Autoridad; en tanto su amigo también será denunciado por obstrucción a la intervención policial; hecho registrado en la calle Sorama con Arica del distrito de San Jerónimo – Cusco.

Emergindo Justino Huaman Quispe de 37 años de edad y Oscar Cáceres Condo de 40 años de edad, son los sujetos intervenidos por la policía, el primero de ellos por agresión física y verbal en contra del Sub Oficial de Tercera PNP Julio Cesar Canahuire Cuba y Oscar Caceres Conde, por obstrucción a la intervención Policial

Los hecho se realizaron en circunstancias que los agentes del orden recibieron la denuncia de Carlos Alberto Concha Garay de 45 años de edad, Fernando Saúl Concha Garay de 43 años de edad, y Juan Dionicio Lozano Surco de 50 años de edad, en el sentido que fueron agredidos verbal y físicamente así como daños materiales en su inmueble de la calle Arica N°235, por parte de su vecino colindante Emergindo Huaman Quispe y el amigo de este Oscar Cáceres Condo.

Durante las diligencias se sabe que la agresión física se produjo como consecuencias de que las máquinas de los agraviados emanan ruido, algo que no les gusta a los agresores, fue en esas circunstancia que el Sub Oficial PNP Julio Cesar Canahuire Cuba, conminó a los agresores mantener la calma circunstancias que en forma cobarde fue mordido a la altura codo del brazo derecho por el denunciado Emergindo Huaman Quispe, quien también le agredió físicamente con puñadas en diferentes partes del cuerpo.

El intervenido y su acompañante involucrados, fueron conducidos a la Comisaria PNP San Jerónimo para las diligencias de Ley. Cabe señalar que los intervenidos Emergindo Huaman Quispe y Oscar Cáceres Condo, presentaban visibles síntomas de ebriedad.

El hecho fue comunicado al Fiscal de la 2°FPPC Cusco, disponiendo se realicen las diligencias preliminares correspondientes. Asimismo los intervenidos se encuentran en calidad de Detenidos, uno por el presunto Delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad y el otro por obstrucción a la intervención policial, quedando a la espera del resultado de los exámenes respectivos.

Facebook: Cusco Noticias

Twitter: Cusco Noticias

Déjate sorprender por los lugares turísticos del Perú y disfruta del recorrido por el Camino Inca y Machupicchu, tenemos muchas ofertas de viajes a Perú diseñadas para ti, no dejes pasar esta oportunidad y realiza tus reservas con la agencia de viajes Machupicchu Travel.

Tags: Cusco

Source: Cusco Noticias