A las 11:45 horas del 09 de enero del 2017, personal policial del Departamento de Investigación Criminal del Frente Policial de Espinar con sede en la ciudad de Sicuani, por acciones de inteligencia tomaron conocimiento que a inmediaciones de la loza deportiva de la Urb. Manuel Prado de Sicuani – Cusco, se encontrarían sujetos al margen de la Ley al parecer portando una arma de fuego, por lo que procedieron a ejecutar el Plan Cerrojo, logrando intervenir al sujeto identificado como Jean Palomino Palomino de 25 años de edad, con DNI N° 47280991, acompañada de una menor de 14 años de iniciales Le.Gi.Po.Hu.

Personal policial en el lugar de la intervención efectuaron el registro corporal encontrando en poder del Jean Palomino Palomino una bolsa de lona color negro tipo muslera, en cuyo interior se halló una arma de fuego revólver cañón corto marca AMADEO ROSSI S.A. Serie N° AA058004 cal. 38, de fabricación brasileña sin munición, el sujeto no pudo explicar la procedencia de dicha arma de fuego, por lo que fue detenido y llevado a la dependencia policial, comunicando el hecho al Dr. Sergio Coacalla Calla Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial de Canchis, iniciándose investigaciones por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego; así como, determinar si se encuentra o no implicado en ilícitos penales o que el arma se encuentre involucrado en la comisión de delito.

