La Municipalidad Distrital de San Sebastián – Cusco, a través de la Unidad de Serenazgo utilizará drones para la vigilancia y el orden durante las Fiestas Patronales del distrito. Como cada año las fiestas patronales de San Sebastián reúnen a gran cantidad de público cusqueño que quiere disfrutar de las costumbres del distrito, con el motivo de mejorar la seguridad de los ciudadanos la municipalidad desarrolla este proyecto de adquisición de estos equipos y así proteger a la ciudadanía de malos elementos que quieran delinquir aprovechando la masiva visita de ciudadanos al distrito sebatiano.

Para este propósito la entidad municipal adquirió dos de estos equipos que no solamente se utilizarán en esta ocasión, sino también de manera frecuente a fin de contribuir a la mejora de la seguridad de la población. Drone traducido al español significa zumbido, y este termino tambien es utilizado para designar a un vehículo volador no tripulado de pequeña escala, para el reconocimiento de áreas o zonas, u otras funciones (distribución, rescate, etc), de uso cada vez más frecuente en la actualidad.

Source: Cusco Noticias