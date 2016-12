Lamentable accidente de tránsito, dejo el saldo de dos personas fallecidas y trece heridos; penoso suceso registrado el último viernes al promediar las 06.30 horas en el sector denominado San Pedro del Distrito de Kosñipata – Pillcopata, Provincia de Paucartambo – Cusco.

La Policía al tomar conocimiento de lo sucedido se constituyó al lugar de los hechos y verificó que en un abismo al lado izquierdo de la trocha carrozable, a una profundidad de ciento treinta metros aproximadamente, un vehículo camión modelo Canter de color blanco verde con placa de rodaje B0K-944, que momentos previos al accidente se dirigía de Pillcopata hacia Paucartambo. Se constató dos cadáveres, los mismo que fueron identificados como Juan Francisco Flores Barreto de 61 años de edad, e Isidro Huaman Huillca de 45 años de edad.

Además se constató la presencia de trece personas entre menores de edad, mujeres y varones que responden a los siguientes nombres y lesiones:

POLICONTUSOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO TEC. LEVE

B. H. LL. de 11 años de edad.

E. H. M. (de 12 años de edad.

C. A. L. M. de 10 años de edad.

L. C. P. de 7 años de edad.

D. H. F. CH. de 13 años de edad.

Roger Flores Chino de 27 años de edad.

Elsa Quispe Callulla de 36 años de edad.

Francisco Pinche Huaman de 33 años de edad.

Valentina Sicna Quispe de 60 años de edad.

Victoria Mamani Merma de 58 años de edad.

POLICONTUSOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO TEC. GRAVE

Primitiva Minaya Anco de 33 años de edad, Policontuso por Accidente de Tránsito TEC. Grave lesión Punzo cortante parietal izquierdo descartar fractura parrilla costal izquierdo.

Cipriano Sullca Huaman de 33 años de edad, Policontuso por Accidente de Tránsito TEC. Grave lesión lagrimal derecho descartar fractura parrilla costal derecho.

Melchora Choquepuma de 53 años de edad, Policontuso por Accidente de Tránsito TEC. Grave.

Los Heridos no cuentan con documentos de identidad a la vista. (DNI). Los mismos que fueron auxiliados y trasladados al Centro de Salud de Pillcopata.

El conductor fue identificado como German Flores Chino de 23 años de edad, comunicándose el hecho al representante del Ministerio Publico, quien se realizó las diligencias preliminares tales como extracción de muestra de sangre al conductor, apreciación etílica con resultado Negativo, levantamiento de los cadáveres y otros.

