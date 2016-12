Actividad de proyección social se realiza con motivo de celebrar el “Día Mundial de Lucha Contra el Sida”.

Con motivo del “Día Mundial de Lucha Contra el Sida”, el Hospital Regional del Cusco a través de la estrategia sanitaria de tratamiento y prevención de enfermedades de transmisión sexual, realiza hasta hoy viernes una Campaña de Salud en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres del Cusco.

Serán más de 150 mujeres beneficiadas en cuatro días de atención, que concluye hoy viernes 02 de diciembre en el cual personal de salud del Hospital Regional del Cusco se constituye en el establecimiento penitenciario, con todo el equipo necesario para realizar tamizajes de VIH-SIDA, sífilis, consulta médica, consejería, toma de secreciones vaginales, apoyo psicológico y entrega de preservativos, precisó la licenciada Eva Nohelia Loayza Nuñez, coordinadora del Programa VIH – SIDA del nosocomio cusqueño.

Anualmente el uno de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, dedicado a evaluar las estadísticas de la enfermedad, su incremento o reducción de víctimas mortales en los últimos años, y muchas otras actividades orientadas a crear consciencia sobre la importancia de conocer datos y pautas preventivas referidas a esta enfermedad, una de las pandemias más destructivas en vigencia.

A nivel interinstitucional en el Cusco la conmemoración del “Día Mundial de Lucha contra el Sida” se realizará el martes 06 de diciembre. En el Hospital Regional del Cusco actualmente 200 personas reciben tratamiento anti-retroviral de gran actividad (TARGA), de los cuales 143 son varones, 53 mujeres y 4 menores de edad, además de 36 casos que se realiza seguimiento.

Según estadísticas del Ministerio de Salud (MINSA), en el Perú la mortalidad de las personas que viven con VIH-SIDA ha disminuido gracias a los tratamientos TARGA que el Estado ofrece desde el año 2004. “Desde el año 2007 en nuestro hospital hay acceso al tratamiento gratuito, para todos aquellos que así lo requieran, y les posibilitan una mejor calidad de vida”, manifestó el médico, Luis Alberto Torres Chávez, director del Hospital Regional del Cusco.

Para saber si se tiene o no esta enfermedad existe una prueba, quien se realiza la prueba de VIH recibe consejería antes y después del resultado, la entrega del resultado es personal y estrictamente confidencial, la prueba de VIH se realiza a través de una muestra de sangre que puede ser extraída del dedo o del brazo; finalmente la prueba rápida de VIH es gratuita en el Hospital Regional del Cusco, como en todos los establecimientos del Ministerio de Salud.

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un virus que causa la infección por VIH y con el tiempo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El sida es una enfermedad humana que progresa hacia la falla del sistema inmune, lo que permite que se desarrollen infecciones oportunistas y cánceres potencialmente mortales. Sin tratamiento, se estima que el tiempo de vida promedio después de la infección de VIH es de 9 a 11 años

Para prevenir la transmisión del VIH por vía sexual se debe considerar las siguientes recomendaciones: Primero la abstinencia, es decir no tener relaciones sexuales que es la forma más segura de no contraer una infección de transmisión sexual (ITS) o el VIH. Otras formas son la monogamia y fidelidad mutua, es decir mantener una sola pareja sexual en una relación estable, así como el uso adecuado del condón o preservativo durante las relaciones sexuales.

Una segunda forma es la transmisión del VIH por vía sanguínea, puede ser por transferencia de sangre y por compartir objetos punzo cortantes (jeringas, navajas, máquina de afeitar, etc.) que pueden estar contaminados con el VIH; esta forma de contagio se previene al analizar la sangre para las transfusiones sanguíneas, usando agujas y jeringas nuevas descartables en inyectables y tatuajes, no compartiendo objetos punzo cortantes.

Finalmente está la transmisión madre-niño llamada transmisión vertical, el VIH puede transmitirse durante el embarazo, parto o lactancia materna, y se previene asistiendo a todos los controles que indique el profesional de salud y si por algún motivo se deja de acudir, es importante cumplir con todos los análisis que se indiquen, incluyendo el de descarte de VIH/SIDA. Otra forma de prevenir el contagio vertical se da al suspender la lactancia materna y sustituyendo con leche maternizada, que el establecimiento de salud te proporcionará sin costo alguno.

En el Perú se estima que 72,000 personas viven con el VIH/SIDA y de ellas 26,000 no lo saben; la prueba de detección es un primer paso para impulsar la prevención, el tratamiento y atención de esta enfermedad. La sensibilización al respecto es de vital importancia y necesario para fortalecer las políticas y acciones de apoyo en la prevención y tratamiento de la enfermedad.

