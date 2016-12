Posted on

El despiste y volcadura de vehículo en el sector Abra Málaga del distrito de Ollantaytambo – Cusco, dejó el penoso deceso de un efectivo policial y cinco policías heridos, lamentable suceso ocurrido, el último miércoles 30 de noviembre del 2016 al promediar las 22.45 horas.

El Sub Oficial de Tercera PNP Jefry Rutti Poma, es el efectivo policial fallecido y resultaron heridos el Mayor PNP José Martin Beizaga Barrera y los Sub Oficiales de Tercera PNP Rosmel Iván Rojas Pretel, Miriam Chimanca Quintimari, Jasmani Ramos Veliz y Max Frank Espinoza Muñoz, quienes fueron conducidos al Hospital de Salud de Quillabamba y Centro de Salud de Ollantaytambo.

El accidente de tránsito se produjo en el sector de Abra Málaga (ruta Ollantaytambo – Quillabamba), donde el vehículo de placa de rodaje C1E-330, Marca Hyundai modelo H-1 M/BUS por causas que son materia de investigación cayó a un abismo aproximado de (100) metros, con personal policial perteneciente a la Dirección Ejecutiva Antidrogas – Lima, los mismos que partieron de la ciudad del Cusco con destino al distrito de Echarate – La Convención.

Personal policial de la Comisaría PNP Ollantaytambo se constituyó hasta el lugar del accidente de tránsito, y por la oscuridad de la noche así como la lluvia que venía cayendo no pudieron divisar el vehículo siniestrado, por lo que en horas de la madrugada de hoy jueves retomaron las diligencias, con la participación Fiscal de Turno de Urubamba.

