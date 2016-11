Sujeto que agredió física y verbalmente a efectivo policial perteneciente a la Comisaría PNP La Quebrada, será denunciado por el presunto Delito Contra la Administración de Justicia – Violencia y Resistencia a la Autoridad; hecho registrado en el sector de San Ignacio distrito de Yanatile, ruta Chahuares – Calca – Cusco, kilómetro 100, al promediar las 02.30 del último viernes.

Juan Juvenal Bustos Carbajal, es el individuo que agredió física y verbalmente al Sub Oficial PNP Juan Cama Mamani, quien lo intervenía policialmente, por no detener el vehículo que conducía ante las señales de Alto.

El imputado Juan Juvenal Bustos Carbajal, durante las diligencias en forma cobarde agredió al efectivo policial con la llave de contacto del automóvil que conducía, ocasionándole una herida cortante en el brazo derecho, así como propinarle puntapié en rodilla izquierda y luego empujar contra el suelo causándole heridas (raspaduras en codos, brazos y manos), asimismo, ocasionó heridas cortantes al Sub Oficial, comunicándose el hecho al Fiscal de Turno, disponiendo la detención del intervenido.

Durante las diligencias en el interior del vehículo intervenido (maletera) se encontró seis paquetes grandes de hoja de coca envuelto en bolsas de polietileno color negra y forrado con cinta de embalaje de 50 cm de diámetro y dos paquetes grandes de hoja de coca envuelto en bolsa de polietileno color transparente y forrado con cinta de embalaje de 45 cm. de diámetro, con un peso total de 95 libras.

