La provincia de Anta – Cusco exige la rectificación por el reportaje emitido en un reconocido programa de televisión donde se señala erróneamente que, “el complejo Choquequirao se encuentra en la jurisdicción de Santa Teresa”, hecho que deberá ser desmentido por dicho programa, porque de acuerdo a Ley N°6623, de fecha 29 de Junio del año 1929 se ha creado políticamente el Distrito de Mollepata, Provincia de Anta-Cusco, determinándose en la Cartografía Nacional sus linderos; por el Norte, la cordillera de los Andes que lo separa de las provincias de la Convención y Urubamba: por el Este , el Rio Blanco que lo divide de Limatambo; por el Sur, con la provincia de Abancay, teniendo como limítrofe el rio Apurímac, y por el Oeste , la provincia de Convención con el Rio Amaru o Arma, como línea divisoria. Por tanto el complejo Arqueológico Choquequirao se encuentra dentro de la jurisdicción del distrito de Mollepata, Provincia de Anta, y no como erróneamente se ha informado.

Al respecto el alcalde de la provincia de Anta Vidal Huamán Ttito señaló que; “Es lamentable que las autoridades de La Convención actúen de manera irresponsable al pagar medios de comunicación e informando erradamente a la población porque de acuerdo al documento de la Dirección Nacional de Demarcación Territorial (DNTDT), entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, señala que Choquequirao se encuentra en la jurisdicción del distrito de Mollepata provincia de Anta-Cusco”.

Asimismo el consejero Abel Paucarmayta manifestó que: “Estos problemas se tienen que resolver de manera técnica a través de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y no pagando medios de comunicación mal informado a la población”.

“Hasta la fecha el distrito de Santa Teresa no presentó la propuesta técnica de delimitación territorial como lo hizo el distrito de Mollepata, al actuar así se está mostrando una actitud irresponsable, acciones que atentan contra los intereses de la Región Cusco” mencionó el consejero Paucarmayta.

Source: Cusco Noticias