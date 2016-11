Ante los recientes casos suscitados, en los que delincuentes vienen extorsionando a incautos ciudadanos con el cuento que sus familiares fueron detenidos por policías por estar involucrados en diferentes delitos como: tráfico ilícito de drogas, contra el patrimonio, contrabando u otros casos y deben depositar en cuentas bancarias buenas sumas de dinero y recargas a teléfonos móviles, la Región Policial Cusco, hace conocer las siguientes recomendaciones:

En caso de recepcionar llamadas telefónicas de supuestos policías, indicando que su familiar se encuentra detenido por estar involucrado en algún delito y debe entregar o depositar dinero a una cuenta bancaria, NO CREA porque se trata de un chantaje.

Como es lógico, al recibir esta noticia, tratará de comunicarse con su familiar llamando a su celular, pero no lo logrará, porque estos delincuentes antes de llamarle a Ud., previamente se contactaron con su familiar y le indicaron que debía apagar su celular por un par de horas, a fin de solucionar un problema de clonación de su número de celular.

Si le indican que su familiar se encuentra detenido en una dependencia policial, VERIFIQUE, llamando inmediatamente a dicha unidad policial.

En cambio, si es citado por los supuestos policías a fin de asistir a un determinado lugar a entregar dinero a cambio de liberar al presunto familiar, EVITE CONCURRIR, porque se expone a que le pueda suceder algún hecho lamentable.

Si los supuestos policías permiten que Ud., hable telefónicamente con el supuesto familiar detenido, NO CREA, porque es la voz fingida de un sujeto previamente preparado, quien conoce todos los datos personales, familiares y otros, a fin de responder a cualquier pregunta. El supuesto familiar, le pedirá a Ud., entre sollozos, que llegue a un acuerdo con los supuestos policías, para que su caso no sea puesto en conocimiento del representante del Ministerio Publico.

En cualquier caso, NO CORTE LA COMUNICACIÓN con los extorsionadores, al contrario, dialogue y obtenga la mayor cantidad de datos posibles, con los cuales denuncie inmediatamente a los teléfono RPC 980122645, RPM os teléfono RPC 980122645, RPM #976056098, Teléfonos fijos: 084254217 – 084254184 – 084227021 – 084246088 – 084 225097 o al 105 a fin de que los agentes del orden realicen las diligencias y arresten a los extorsionadores.

Facebook: Cusco Noticias

Twitter: Cusco Noticias

Siente la adrenalina en el recorrido por el Camino Inca, y disfruta del paisaje de Machupicchu y el Huaynapicchu en tu viaje a Perú, no esperes más y realiza tus reservas con la mejor agencia de viajes a Machupicchu contamos con los mejores hoteles en Cusco.

Tags: Cusco

Source: Cusco Noticias