La diabetes es una enfermad crónica que ocurre cuando el cuerpo no puede producir la suficiente insulina o no puede utilizar de manera adecuada la insulina que produce. Esta enfermedad es muy común en el mundo 415 millones de adultos la padecen.

Además, la diabetes tipo 2 es una enfermedad que en muchos casos pasa desapercibida.

Por estos motivos es que todos los 14 de noviembre se unen diversas organizaciones para concientizar y prevenir con el día mundial de la diabetes. En el cual se trata de abordar algún tema específico sobre esta temible enfermedad.

Recordemos que la diabetes es una de las mayores emergencias mundiales de salud del siglo XXI. Más de 310 millones de adultos padecen de pre-diabetes. 1 de cada 11 adultos tiene diabetes y se estima que para el 2040, 1 de cada 10 adultos tendrá diabetes. 1 de cada 2 de estos adultos no se ha diagnosticado.

