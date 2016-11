El personal policial también realizó prácticas de tiro

En cumplimiento a disposiciones del Comando de la Región Policial Cusco, todo el personal PNP perteneciente a la REGPOL Cusco, recibió capacitación en el uso y manejo de la pistola marca SIG SAUER SP 2022, recientemente adquirida por el gobierno peruano para el servicio policial.

Conforme a la Orden de Instrucción el Plan de Tiro Real, se llevó adelante en el Polígono de Tiro de la Escuela de Sub Oficiales PNP Cusco; para ello, se cumplieron los protocolos de seguridad y durante nueve días se desarrolló la instrucción, no registrándose incidencias, bajo la supervisión del Alférez PNP Julio Tello Quiroz, el Sub Oficial Superior PNP Adith Pino Quiroga y el Sub Oficial Técnico de Primera PNP Jhony Camarena Lezama, encargados de la labor de campo y de la ejecución de la práctica de tiro.

