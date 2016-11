Posted on

Personal del Departamento de Investigación Criminal con participación del representante del Ministerio Publico Fiscal de Prevención del Delito de Cusco, al constituirse al lugar denominado Rosaspata sector Chimbo Grande del distrito de Saylla, con la finalidad de efectuar la constatación y/o verificación de un predio al parecer en litigio entre dos familias, intervino sujeto que al momento de efectuar el registro de un ambiente de construcción precaria con techo de calamina, halló debajo de un colchón un arma de fuego; hecho registrado el ultimo lunes al promediar las 12:30 horas pasado el mediodía.

La Policía durante la constatación del predio intervino a Carlos Enrique Meza Quispe de 24 años y al momento de efectuar el registro de un ambiente de construcción precaria con techo de calamina, encontró debajo de un colchón que se encontraba en el piso, una bolsa plástico de color negro conteniendo un arma de fuego revolver marca FORSHAND WADSWORTH VOROCSPER MASS USA PATDSC C 7.66 JAN 11/86 con cacha de madera color plateado y así como dos (02) armas blancas (machetes).

El intervenido al ser preguntado con respecto al arma de fuego, refiere que no le pertenece, sin embargo se ha tomado conocimiento que entre familiares vienen disputando un terreno de ocho hectáreas, por cuyo motivo estas personas al parecer vienen teniendo en su poder diferentes armas para su defensa, utilizando y contratando personas que viven al margen de la ley para tomar posesión de dichos terrenos usando la violencia.

Ante ello, el intervenido fue conducido a las instalaciones de la DEPINCRI PNP Cusco, para las investigaciones del caso quedando posteriormente en calidad de detenido, asimismo se puso en conocimiento del representante del Ministerio Publico en lo Penal de Turno del Cusco, a fin de realizar las coordinaciones del caso en relación a la tenencia ilegal del arma de fuego quien dispuso que la OFICRI Cusco, efectúe el peritaje balístico del arma incautada.

