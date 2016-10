Los días, jueves 27 y viernes 28 de octubre del presente año, el Hospital Regional del Cusco, a través de los servicios de Dermatología y Neurología, realizará una campaña médica gratuita, dirigida a la población que tenga interés en la prevención del cáncer de piel y ataque cerebral.

Las atenciones serán de 8:00 am de la mañana a 12:00 am del mediodía, a cargo de médicos especialistas en dermatología y neurología. Cabe precisar que en dermatología se atenderá según orden de llegada y únicamente problemas vinculados al cáncer de piel; para ello, el público interesado deberá acercarse directamente al consultorio, sin necesidad de sacar cupo o historia clínica en Admisión.

Si usted presenta heridas que no curan, lunares que cambian de tonalidad, forma y tamaño; lunares en las plantas de los pies o manchas nuevas en la piel, acuda a esta campaña, una buena oportunidad para evitar el cáncer de piel y cuidar nuestra salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que en el mundo anualmente mueren 66 mil personas por melanomas malignos y otros tipos de cáncer de piel.

La causa de muchos de esos cánceres de piel son las radiaciones ultravioletas (UV) del sol, que afectan de forma desproporcionada especialmente a los niños, pues son los más vulnerables y los que están más expuestos, debido a la fuerte radiación solar por el adelgazamiento de la capa de ozono.

De otra parte la campaña de prevención de ataque cerebral se realizará únicamente el día viernes 28 del presente mes, en carpas instaladas en el frontis del hospital. El ataque cerebral, conocido también como accidente cerebrovascular, es una lesión cerebral producida cuando se interrumpe o se reduce ampliamente la irrigación sanguínea en el cerebro; al quedar sin oxígeno ni nutrientes, las células cerebrales comienzan a morir en cuestión de segundos.

Los ataques cerebrales son la tercera causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad. Los factores de riesgo para desarrollar esta afección son la hipertensión, diabetes, migrañas con aura, fibrilación auricular, niveles de colesterol total elevado y depresión. Esta campaña se realiza con motivo de conmemorar cada 29 de octubre, el Día Mundial del Ataque Cerebral.

Tags: Cusco

Source: Cusco Noticias