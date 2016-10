Grupo especial de agentes de la Comisaria PNP Urcos – Cusco, tras intensos interrogatorios determinó la posible autoría del homicidio de una mujer y su menor hija a manos de su ex conviviente y progenitor de la pequeña víctima; hecho registrado el último jueves al mediodía en Urcos. Rafael Turpo Anccalli de 20 años de edad, es el individuo capturado por la Policía por ser el presunto autor del asesinato de su ex conviviente Yolanda Huaccamayta Lopez de 22 años de edad y su hija Aní María Ángeles Turpo Huaccamayta de 3 años de edad.

La captura se produjo, luego que el pasado 13 de octubre del 2016, en horas de la mañana, vecinos denunciaron ante la Policía, que Yolanda Huaccamayta Lopez, salió de su domicilio ubicado en la comunidad de Ccoñamuro del distrito de Urcos con dirección al Centro de Salud de Urcos para la asistencia médica de su menor hija Aní María Ángeles Turpo Huaccamayta, quiénes desaparecieron hasta la fecha.

A partir de esos momentos agentes del orden realizaron diferentes operaciones de búsqueda y presumiéndose que las desaparecidas habrían sido victimadas por su ex conviviente Rafael Turpo Anccalli, quién habría citado con anterioridad para encontrarse en la localidad de Urcos y también haberla amenazado de muerte.

Fue en esas circunstancias que personal policial de la sección investigaciones de la Comisaría de Urcos, obtuvo el número de celular del individuo Rafael Turpo Anccalli, notificándole que se presente ante la Policía, para esclarecimiento de los hechos, el mismo que se hizo presente a horas 17:00 aproximadamente, refiriendo desconocer el paradero de su ex conviviente Yolanda Huaccamayta Lopez y de su menor hija Aní María Ángeles Turpo Huaccamayta.

La Policía a través de comunicación de la Comisaría PNP Andahuaylillas, obtuvo la información del hallazgo de un cadáver de sexo femenino en las orillas del rio Vilcanota, en el sector de Piñipampa jurisdicción del distrito de Andahuaylillas; procediendo a concurrir al mencionado lugar en compañía de los denunciantes y el representante del Ministerio Público Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Quispicanchi, donde familiares reconocieron el cuerpo cadáver de la persona desaparecida, prosiguiéndose con el levantamiento de cadáver y traslado a la morgue de Urcos.

Durante entrevista al denunciado Rafael Turpo Anccalli, en presencia del representante del Ministerio Público, el imputado narró con detalles la forma y circunstancias como victimizó y arrojó a las aguas del Rio Vilcanota a Yolanda Huaccamayta Lopez y a su menor hija Ani María Ángeles Turpo Huaccamayta, hecho que se habría suscitado el día 13 de Octubre del 2016 al promediar las 21:00 horas en el sector de Mayupata, margen izquierda del rio Vilcanota.

El representante del Ministerio Público, dispuso su detención por 24 horas para las investigaciones preliminares. Cabe señalar que hasta la fecha no ha sido posible ubicar el cuerpo de la menor, por lo que personal policial prosigue con la búsqueda, habiéndose solicitado el apoyo a la unidad de Alta Montaña del Cusco para su ubicación

