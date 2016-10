Posted on

El gol contra Loreto halla en Pucallpa aparte de significar el empate para los Rojos, mostró a todos la unión que tiene el equipo cusqueño.

“Como todo lugar aquí tenemos grupos de amigos pero el gol en Pucallpa demostró que somos buenos compañeros y el grupo está muy unido y fuerte”, declaró ayer Luis Manzanita Hernández después del entreno.

Manzanita que se recuperó y ahora titular indiscutible en el equipo resaltó el empate ante Loreto, “fue un resultado buenísimo, Loreto nos complicó además de la cancha complicada. Nadie pensaba que culminada la fecha estaríamos punteros y solos, debemos valorar esto que aparte de la buena suerte llega al buen trabajo que realizamos” dijo Luis.

Con respecto al partido que se viene este fin de semana contra el Willy Serrato Javier dijo que no servirá de nada el punto obtenido si no se gana a Serrato, pero sabe que cada partido se gana jugando y no hablando.

Cienciano del Cusco desde que llegó Oscar Ibañez ganó todos sus partidos de local y espera que ante Willy Serrato se mantenga esta racha invicta. Cienciano juega este domingo contra Willy Serrato a las 3:30 pm y para este partido se habilitaran las 4 tribunas, se espera un estadio lleno para tan importante partido.

