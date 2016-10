Posted on

Personal policial de la Oficina de Inteligencia de la Región Policial Cusco, durante operaciones policiales a fin de neutralizar la incidencia delictiva, intervino individuo que sospechosamente trasladaba un Autorradio de pantalla táctil al parecer hurtada minutos antes; hecho registrado el último viernes al promediar las 10.00 horas por inmediaciones del Centro Comercial El Molino II, en la Urb. Simón Herrera (altura de la loza deportiva de dicha Urbanización).

Luis Sanchez Huari de 44 años de edad, es el individuo intervenido por desplazarse en forma sospechosa portando una mochila y al proceder con la revisión se halló una mochila de color negro marca Power In Force, conteniendo en su interior un Autorradio de color negro/ plomo con pantalla táctil de marca PIONEER made in China con N°. de serie CAR DVD PLAYER-COX-938 con todos sus accesorios, no pudiendo demostrar ser el propietario del autorradio, un celular de color negro marca LG de la línea Claro con IMEI N°. 35577906988777600 con su respectivo audífono operativo, una billetera de color marrón marca BRAVA SURF y dinero en efectivo.

El individuo fue puesto a disposición de la DEPROVE PNP Cusco, para proseguir con las investigaciones y establecer quién es el propietario del autorradio y otros; asimismo para fines de Control de Identidad policial, posible Requisitoria y/o denuncias por posibles ilícitos penales.

Asimismo, el intervenido a la fecha se encuentra con mandato judicial de Comparecencia Restringida, emitida por el Juzgado penal de la ciudad de Cusco, habiendo vulnerado de esta manera las reglas de conducta de dicho mandato judicial.

Facebook: Cusco Noticias

Twitter: Cusco Noticias

Contrate los Tours en Cusco más espectaculares con la mejor Agencia de Viajes Online a todo el Perú, trabajamos con las más destacadas Aerolineas Peruanas y con Hoteles en Perú economicos, disfrute del recorrido por Machupicchu y Huayna Picchu.

Tags: Cusco

Source: Cusco Noticias