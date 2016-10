Posted on

En reunión llevada a cabo en la sala Sacsayhuaman de la Municipalidad Provincial del Cusco, el alcalde provincial Dr. Carlos Moscoso Perea ratificó su posición sobre el proyecto de relleno sanitario en Huancabamba indicando que dicho proyecto no va y que la ampliación del nuevo relleno sanitario en Haquira tendrá un uso de tres años y ocho meses sin embargo indicó que en ese tiempo se implementará una nueva alternativa para el destino final de la basura.

Asimismo alcaldes y representantes ediles, no descartaron el uso de las tecnologías de transformación de basura y garantizaron el destino final de los desechos sólidos en la Provincia del Cusco.

Al respecto el alcalde del distrito de Poroy Arq. Edwin Sucno Dávalos manifestó “que nunca nos opusimos al proyecto sino a la ubicación que es una cabecera de cuenca donde hay fuentes de agua que consume la población de Poroy y la noroccidental del cusco y ya es hora de trabajar por un relleno sanitario o una planta de transformación de basura sostenible”.

Finalmente la ampliación de relleno sanitario en Haquira tiene un costo de 6 millones 850 mil soles de los cuales ya se invirtieron 3 millones 850 mil soles en cercos perimétricos, geo-membranas, forestación y poso para los lixiviados.

