El derrame mineral no tuvo contacto con animales, vegetales ni con agua, pero aun así es un grave problema de nunca acabar en contra de la salud de todos los espinarenses.

EL último martes 27 de setiembre del 2016, aproximadamente a las 09:30 a.m., la unidad de transportes encapsulada Nº 377 de la empresa Logistas S.A. de placa de rodaje Nº F3G-725, que labora para la minera Tintaya (Antapaccay), sufrió una volcadura, provocando un derrame de concentrado de mineral de cobre en la carretera Espinar – Arequipa de la Provincia de Espinar departamento del Cusco. Las autoridades de la Municipalidad Provincial de Espinar llegaron hasta el lugar de los hechos para supervisar el cumplimiento de las acciones de remediación. El alcalde Provincial de Espinar sr. Manuel Salinas Zapata indicó que legalmente van seguir denunciando este tipo de hechos de contaminación ambiental, a pesar que se han archivado varias denuncias e hizo un llamado al gobierno de turno para que tome medidas eficaces frente a este hecho, asimismo invocó a los Ministerios del Ambiente y Transportes y Comunicaciones que tomen acciones y que sancionen drásticamente este atentado contra el medio ambiente.

Hasta el cierre de esta nota la empresa Logistas S.A. no se pronunció ante este hecho que es un problema de nunca acabar que atenta contra el medio ambiente y la salud de todos los pobladores de Espinar, es una situación que preocupa porque según el alcalde provincial, este año hubo más de 15 derrames de mineral de cobre en la provincia de Espinar y nadie se pronuncia al respecto, ni el gobierno central ni el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

