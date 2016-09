Posted on

La Policía y el Ministerio Público investigan una supuesta negligencia médica donde lamentablemente falleció un menor de tan solo dos años de edad. Cuenta madre del menor Cecilia Cáceres Lobaton que el pasado miércoles 7 de setiembre acudió al centro de salud particular para que atendieran a su menor hijo en el área de odontología para una curación de caries.

Las personas encargadas de atenderlo fueron la anestesióloga Betty Luz Caro de Mauricio y la Odontóloga Carmen Olivares que decidieron aplicarle al niño una dosis general de anestesia, según la madre una hora después el niño reaccionó, lo que originó que la odontóloga aplicara otra dosis sin consultar a la madre, fue en estas circunstancias que le dijeron a la madre que había que esperar y que haga pago del servicio prestado, mientras tanto el menor habría sufrido un paro cardiaco y nadie le avisó de lo ocurrido.

“Me dijeron que ya cerraron, que había que esperar y que les pague, mi hijo tuvo un paro y no me decían nada… mi hijito no despertaba”, dijo la madre a un medio de comunicación.

En la desesperación de la madre fue ella quien llevó a su menor hijo hasta las instalaciones del Hospital Regional del Cusco, donde le informaron que el niño tenía una neumonía aspiratoria y que había hecho un paro, su estado delicado. Después de 13 días de delicado estado de salud, lamentablemente el niño falleció, los padres demandan una exhaustiva investigación y que se sancione severamente a los responsables.

