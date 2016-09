Posted on

A las 19:00 horas del 18 de setiembre del 2016, pobladores de las comunidades campesinas de Cullcuire y Jayubamba comunicaron a la Comisaría del distrito de Combapata, que al promediar las 16:45 horas del mismo día, se produjo vientos huracanados que habían causado daños en sus viviendas; por lo que personal policial conjuntamente que el Prof. Ángel Edgardo Barreto Ortiz Alcalde de la Municipalidad Distrital de Combapata, Natalia Cusihuaman Unda y Sacarías Camani Champi Regidores de esa comuna distrital y Juan Matías Quispe Huillca encargado de Serenazgo se constituyeron en los lugares del siniestro a fin de evaluar y brindar apoyo.

Según narraron los pobladores al promediar las 16:45 horas del día de ayer domingo 18 de setiembre, se había producido vientos huracanados que arrasaron los techos (calamina y armazón de madera) de 06 viviendas de la comunidad campesina de Cullcuhuire y 01 vivienda de la comunidad campesina de Jayubamba, no se han reportado fallecidos, no descartándose que existan otras viviendas afectadas y personas heridas; las autoridades distritales han solicitado la presencia de peritos del Instituto Nacional de Defensa Civil del Cusco para la evaluación de los daños.

Facebook: Cusco Noticias

Twitter: Cusco Noticias

Conoce los lugares turísticos del Perú como Machupicchu, Huayna Picchu y Choquequirao, con nuestros exclusivos paquetes turísticos a Perú, no esperes más y realiza tus reservas con la mejor agencia de viajes, Machupicchu Travel, contamos con los mejores Hoteles en Perú.

Tags: Cusco

Source: Cusco Noticias