El delantero ecuatoriano Jose Miguel Andrade, sabe que no pueden perder el paso en esta etapa final del campeonato de ascenso al fútbol profesional, “desde el principio el campeonato el campeonato estuvo parejo, ahora no hay margen de error, el que cometa la menor cantidad de errores será campeón y nosotros trabajamos para eso” declaró hoy el delantero después del entreno.

José está atravesando un buen momento futbolístico y espera seguir en las sendas del triunfo, “lo importante es que el equipo gane, si anoto o doy una asistencia espero sea para ayudar al equipo” manifestó el delantero ecuatoriano. Con respecto al trabajo del comando técnico, el joven delantero dijo: “Oscar nos trasmite la mejor energía y que no debemos rendirnos, nos imparte siempre los ánimos para ganar”.

El próximo partido del Cienciano del Cusco es contra el Sport Victoria y los ánimos del equipo están al tope, van con la convicción de una victoria y en la semana se trabaja para ello. La dirigencia del Club está organizando una caravana hacia Ica para que el equipo pueda sentir el apoyo de su hinchada, el costo es de 100 soles pasaje ida y regreso, para mayor información en la oficina del Club Cienciano.

