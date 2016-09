La Escuela de Fútbol de Menores del Club Cienciano en sus diferentes categorías, no logró los resultados esperados en la fecha del Campeonato “Creciendo con el Fútbol” y Copa Federación. La sub 10 logró sacar los 3 puntos, mientras que la sub 12 y 14 sacaron un empate y la sub 16 perdió su partido pero dando buena presentación.

Más allá de los resultados lo importante es que se ve la actitud, el trabajo y la entrega en cada partido, poco a poco se muestra que el Club Cienciano de Cusco viene desarrollando un trabajo serio en formación de menores, así mismo, la Escuela recibió una invitación por parte de la Municipalidad de Urcos a una presentación en sus diferentes categorías en el Torneo Los Semilleros de Quispicanchis que se desarrollara el sábado 17 Setiembre.

Aquí el resumen de cada partido:

Sub 10: Club Cienciano 2 – 1 Cantolao Blanco

En un partido muy reñido con goles de Juan Ma Quispe y el popular Henders Surco el equipo Rojo obtuvo un importante triunfo ante un complicado rival, es la única categoría que logró una victoria en esta fecha.

Sub 12: Club Cienciano 1 – 1 Raúl Daza

En un atractivo encuentro con muchas emociones de por medio nuestros jugadores lograron levantar un resultado y lograr el empate tras un gol de Rai Puma con un disparo de media distancia.

Sub 14: Club Cienciano 2 – 2 Real Atlético Garcilaso

En un encuentro impactante donde hubo 4 goles, nuestro equipo empato con un clásico rival, los goles nuestros fueron concretados por Darcy Franco y Paul Saire.

Sub 16: Club Cienciano 1 – 4 Martín García

Frente un rival de mucha experiencia y recorrido nuestro equipo abrió el marcador en el minuto 19 a través de un cabezazo de Brandon Palacios, así acabamos el primer tiempo. Ya en la segunda parte producto de la exigencia del partido y cansancio de nuestros jugadores se vinieron los goles del equipo rival.

Facebook: Cusco Noticias

Twitter: Cusco Noticias

Encuentra los más completos Paquetes Turísticos a Cusco, y déjate envolver por la belleza de los lugares turísticos del Perú como las Lineas de Nazca, aprovecha nuestras ofertas de viajes en nuestro tour a Perú.

Tags: Cusco

Source: Cusco Noticias