Posted on

Personal del Departamento de la Policía Fiscal, incautó mercadería de procedencia extranjera valorizada en más de quince mil soles, por no contar con documentación que acredite su legalidad; hecho registrado el día de hoy sábado 03 de setiembre del 2016, al promediar las 02.00 de la madrugada.

La labor policial se cumplió al intervenir el vehículo de placa de rodaje B9Z-952, de la empresa de transportes Turismo Universal, conducido por Daniel Quispe de 34 años de edad, y al realizar el registro vehicular correspondiente, se halló mercadería de procedencia extranjera consistente en once casacas y seis chalecos de diferentes marcas, las mismas que se encontraban al interior de la bodega de la unidad móvil.

Asimismo, se intervino la unidad móvil de la empresa de transportes Continental del Sur, con placa de rodaje Z4J-462, conducido por Fredy Laime de 44 años de edad, y al verificar las bodegas de equipaje, se halló tres sacos de polietileno multicolor, conteniendo en su interior doscientos sesenta pantalones Jean.

Al realizar la diligencias correspondientes, los propietarios de las mercaderías en mención no presentaron ningún documento que acredite su legalidad; lo incautado estaría valorizado en quince mil quinientos soles (15,500.00); asimismo el hecho se comunicó al representante del Ministerio Público – Cusco, quien dispuso se realicen las diligencias correspondientes de ley.

Tags: Cusco

Source: Cusco Noticias