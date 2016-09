Posted on

Con la mentalidad ganadora todos los días Cienciano se prepara para lograr el ascenso al futbol profesional y cada partido es una oportunidad para lograrlo.

“Todos los partidos salimos a ganar, Dios quiera que este domingo lo hagamos porque es una bonita fecha donde nuestros rivales directos juegan en altura” declaró después del entreno el pequeño Rudy Palomino.

El jugador natural de Machupicchu es la sensación en el equipo de Oscar Ibañez, pues desde que tuvo la oportunidad de arrancar como titular no ha soltado el puesto hace varias fechas.

A Cienciano se le viene dos partidos claves, este fin de semana frente al Sport Anchash y el Domingo 11 contra el Sport Boys del Callao, “nosotros cada fecha pensamos en el rival que viene, esta semana pensamos en Anchash y la próxima ya pensaremos contra el Boys”, dijo Palomino.

Palomino tiene la confianza de lograr los 6 puntos, “estamos mentalizados en obtener la victoria, sería importante sacar los 6 puntos”, ratificó el pequeño jugador. Cienciano trabajó con regularidad en la cancha del Instituto Peruano del Deporte – Cusco donde el comando técnico viene buscando el mejor once para enfrentar el siguiente partido.

