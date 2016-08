Más de 2800 locales escolares recibieron S/ 19 millones para mantenimiento de la infraestructura educativa.

Cusco, 23 de agosto de 2016, los responsables de los colegios estatales de Cusco tienen plazo hasta este 31 de agosto para rendir las cuentas de gastos del mantenimiento de la infraestructura educativa, recordó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), del Ministerio de Educación.

Desde inicios de año el PRONIED entregó S/ 19 millones a más de 2800 locales escolares públicos de Cusco para la reparación de techos, pisos, instalaciones sanitarias, muros, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas, mobiliario escolar, mantenimiento de áreas verdes, pintado y compra de útiles escolares. Estas acciones benefician a cerca de 292 mil estudiantes.

La ejecución de las acciones de mantenimiento culminará el 31 de agosto, y hasta ese día los responsables de mantenimiento (directores de colegios) deberán devolver los recursos no utilizados e ingresarán las declaraciones de gastos a través del sistema digital Wasichay.

A su vez, la respectiva Dirección Regional de Educación (DRE) y/o Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) recibirán en sus mesas de partes los expedientes de declaración de gastos elaborados por los responsables de mantenimiento y verificarán la documentación.

Declaración de gastos

Entre los documentos a presentar están las boletas de venta, comprobantes de pago, recibos por honorarios o declaraciones juradas, emitidas a nombre de la institución educativa, las cuales deberán estar visadas por los miembros del comité de mantenimiento (liderado por los directores de colegios) y comité veedor (padres de familia que fiscalizan el uso de los recursos).

Las declaraciones juradas podrán utilizarse cuando no existe forma de obtener boleta o comprobante de pago que sustente los gastos incurridos (servicios de mano de obra y traslado de insumos) y en zonas rurales, en las cuales no se cuenta con sede de la Sunat para el trámite de RUC y emisión de recibos.

El responsable de la DRE y/o UGEL verificará y validará la información remitida por el responsable del local escolar y dará su conformidad a través del sistema Wasichay.

Cabe anotar que el PRONIED hizo el seguimiento del proceso para garantizar la transparencia y ejecución efectiva de los trabajos de mantenimiento ejecutados.

